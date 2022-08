Zona Ex Mercato, furto con spaccata in un laboratorio di pasticceria

Intorno alle ore 3 della scorsa notte un tonfo e un rumore di vetri infranti ha svegliato i residenti del palazzo di via Triva che ospita al piano terra anche l'azienda Mignon, un laboratorio artigianale di panetteria e pasticceria. L'attività artigianale è stata presa di mira dai malviventi, che sono riusciti a mettere a segno un furto con spaccata. Una grossa pietra ha mandato in frantumi una finestra laterale e garantito ai ladri l'accesso.

I malviventi sono riusciti a fuggire rapidamente, portando con sè un computer portatile e un'impastatrice, oltre ad altri effetti personali.

Sul posto è intervenuta per un sopralluogo la Polizia di Stato, che ha svolto anche accertamenti approfonditi con la Scientifica.

Oltre al danno materiale degli oggetti rubati, per l'azienda vi è ovviamente la necessità di sostituire gli infissi e un danno derivante dal rallentamento dell'attività lavorativa, ancora in pieno svolgimento in attesa della chiusura estiva della prossima settimana.

Quanto accaduto stanotte non fa che aumentare comprensibilmente i timori di chi vive e lavora in zona. Mignon, forse non a caso, affaccia proprio sull'ingresso dell'area abbandonata dell'ex Mercato bestiame, che da anni è meta di sbandati, pusher e tossicodipendenti