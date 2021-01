Scaglia la bicicletta contro gli agenti e tenta la fuga, in manette uno spacciatore

Nell'ambito di un controllo serale delle zone prossime al Centro Storico, la Volante della Polizia si è imbattuta in due giovani dall'atteggiamento sospetto, che vedendosi avvicinare dagli agenti hanno in un primo momento tentato la fuga.

Non riuscendo nell'intento, per guadagnare tempo utile, uno dei due ha scagliato la propria mountain bike contro i poliziotti, mentre l'altro li ha strattonati con forza. Resistendo all'aggressione pur avendo riportato contusioni a gambe e schiena, gli agenti sono comunque riusciti a bloccare la fuga dei due all'altezza di Piazzale Risorgimento. I giovani, successivamente identificati come cittadini stranieri, sono stati quindi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Dalla perquisizione che è seguita, uno dei due, un 31enne di origine ghanese, si è rivelato essere in possesso di circa 23 grammi di marijuana, e per questo motivo è stato tratto in arresto dalle Forze dell'Ordine.