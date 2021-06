Spaccio di cocaina accanto al supermercato, coppia in manette

La Squadra Mobile di Modena, nei giorni scorsi ha predisposto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di diverse segnalazioni da parte degli addetti alla sicurezza di un centro commerciale nella zona sud-est della città. In particolare, la vigilanza aveva notato la presenza frequente di una coppia che arrivava in auto e veniva avvicinata da passanti ocasionali, più o meno sempre nella stessa area.

Nella mattinata del 9 giugno scorso i servizi di appostamento hanno permesso di notare l’uomo, albanese di 37 anni, in compagnia della sua compagna rumena di un anno più giovane, cedere un involucro ad una persona e poi allontanrsi in auto. Fermati prontamente dagli agenti, i due sono stati perquisiti: addosso all'uomo sono stati rinvenuti 34 involucri termosaldati di cocaina dal peso complessivo di 45 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, ha poi consentito di recuperare altri 650 grammi di cocaina e la somma in contanti di € 3.500 come provento dell’attività illecita.

I due stranieri, di concerto con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena dott.ssa Claudia Ferretti, sono stati tratti in arresto e portti presso il carcere di Sant'Anna. A seguito del giudizio di convalida per l’uomo è stata confermata la permanenza in carcere mentre per la sua compagna è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

L’acquirente invece, trovato in possesso di una dose di cocaina è stato segnalato alla locale Prefettura.