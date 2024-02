Operazione antidroga: arrestata una coppia a Carpi

L'attività di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, non si è fermata e ha continuato a mirare ai luoghi più esposti a fenomeni di spaccio nella provincia.

Nelle prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, durante uno specifico servizio antidroga nella zona dell'ospedale di quel centro, hanno controllato un'autovettura con a bordo due persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi del parcheggio.

Durante l'intervento, i militari hanno notato movimenti bruschi da parte degli occupanti, un uomo e una donna, conviventi di 46 e 23 anni rispettivamente. L'uomo, già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, un telefono cellulare e la somma contante di euro 360.

Anche la donna è stata perquisita e trovata in possesso di un involucro contenente 50 grammi di cocaina e della somma contante di 65 euro. Successivamente, la perquisizione è stata estesa al domicilio della coppia, dove è stato rinvenuto un panetto di 87 grammi di hashish e altre piccole dosi della stessa sostanza per circa 6 grammi.

Droga e contanti sono stati posti sotto sequestro, e le due persone sono state arrestate in flagranza di reato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.