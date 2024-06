Spaccio, devianza giovanile e illegalità: controlli dei Carabinieri nelle fermate del Trasporto Pubblico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Durante l'intera giornata del 27 giugno, il Comando Provinciale Carabinieri di Modena ha eseguito controlli straordinari presso le fermate del trasporto pubblico di Maranello e Castelnuovo Rangone. Questa iniziativa fa parte di un progetto volto a contrastare la diffusione dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti, prevenire fenomeni di devianza giovanile e altre forme di illegalità, inclusi i reati predatori e contro il patrimonio.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 20enne del luogo che, nei pressi di una fermata del pullman, aveva appena ceduto alcuni grammi di hashish a un 38enne. Quest'ultimo, trovato in possesso della sostanza, è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.

L'Arma di Modena, con questa nuova fase di controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni sia nel capoluogo che in provincia, mira a garantire la sicura fruibilità dei trasporti pubblici per la collettività. L'obiettivo è prevenire e scongiurare ogni forma di criminalità e aggregazione antisociale, fenomeni che in passato hanno coinvolto anche i giovani utilizzatori di questi servizi.

Questi controlli rappresentano un impegno continuo per assicurare un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini, permettendo loro di utilizzare i mezzi pubblici senza preoccupazioni legate alla criminalità.