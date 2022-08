Cocaina nei calzini. Arrestati due giovani

Nella serata di sabato scorso, in Formigine, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto 2 giovani, rispettivamente cl. 1997 e 1991 per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati sottoposti a controllo in Casinalbo e trovati in possesso di 15 dosi di cocaina occultati in un calzino e della somma contante di oltre 1000.00€, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Arrestati, saranno giudicati per direttissima nel corso della mattinata odierna.