Spaccio in zona parco Ferrari, arrestato un 21enne

Nel corso dei controlli eseguiti nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena sono tornati nei pressi del Parco Ferrari, che da qualche mese è diventato teatro di frequenti scambi di droga. Non a caso i militari della Stazione di Modena Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di origini tunisine, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato osservato mentre si incontrava con una persona alla quale consegnava un piccolo involucro. Accortisi della presenza dei carabinieri, entrambi hanno cercato di sottrarsi al controllo, tentando la fuga ma sono stati subito rincorsi e fermati.

La successiva perquisizione ha consentito di accertare che l'arrestato aveva con sè 14 grammi cocaina, già confezionata in dosi e pronta ad essere ceduta, nonché la somma contante di 90 euro ritenuta provento dell’attività illecita dello spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il nordafricano è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione della Procura della Repubblica, per essere giudicato con rito direttissimo