Spaccio in zona stazione a Sassuolo. Arrestato pusher 40enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, nel corso di mirato servizio finalizzato a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 40enne, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto per i suoi precedenti specifici, è stato visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar situato nell’area della stazione ferroviaria. Nella circostanza è stato fermato dai Carabinieri e sottoposto ad accurato controllo di polizia, nel corso del quale è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina, suddivisa in 17 dosi pronte per lo spaccio, modica quantità di hascisc, alcune compresse di farmaci oppioidi e denaro contante per circa 40 euro, che occultava nelle tasche della giacca.

Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro. La persona arrestata, come disposto dell’Autorità Giudiziaria, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Modena Sant’Anna.