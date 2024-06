Il 26enne è stato tratto in arresto e il 49enne denunciato a piede libero, entrambi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’interno del negozio di proprietà dell’altro indagato - un 26enne bengalese, il cane antidroga Jago ha fiutato del'hashish, contenuto in tre distinti involucri di 3 grammi ciascuno, oltre a 290 euro in contanti nascosti all’interno di un borsello del 26enne, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell’esercizio commerciale di proprietà di un 49enne bengalese sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri confezionati con alluminio e pellicola contenenti cocaina e hashish per complessivi 63 grammi, oltre alla somma in contanti di 810 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino bengalese di 26 anni e ne ha denunciato un altro di 49 anni entrambi per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Due minimarket utilizzati per lo spaccio in centro a Carpi, arresto e denuncia per i titolari