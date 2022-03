Controlli antidroga al parco Edil Carani, segnalato un giovane

Nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo gli agenti del nucleo cinofilo della polizia locale di Sassuolo unitamente all’ufficio di polizia giudiziaria, facendo seguito a varie segnalazioni di cittadini pervenute attraverso la rete del Controllo di Vicinato gestito dalla Polizia di Prossimità, hanno fatto una serie di controlli in due parchi cittadini.



Partendo dal parco Edil Carani, dove alcuni giorni prima il cane poliziotto “Ector” aveva rinvenuto un bilancino di precisione ed alcune dosi di stupefacenti aperte, gli operatori hanno notato due uomini, stranieri, all’interno del parco scambiarsi qualcosa tra le mani attraverso un area cortiliva privata, per poi consegnarlo ad un ragazzo all’interno del parco, alla vista degli uomini in divisa i due uomini si davano alla fuga.

La cessione di stupefacente è stata confermata dall’accompagnamento per identificazione presso il comando di polizia locale del soggetto destinatario, al quale è sono stati sequestrati 14 grammi di droga. Il ragazzo è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore di sostanze stupefacenti.

Sempre nel pomeriggio del 10 marzo, sono state identificate due persone straniere sedute in una panchina oggetto di segnalazioni all’interno del parco del quartiere Braida, uno dei quali era soggetto all’obbligo di dimora in città.