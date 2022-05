Irregolare, senza fissa dimora e in possesso di stupefacenti: denunciato

Giovedì scorso, 12 maggio, a seguito di una attività d’indagine legata al commercio di sostanze stupefacenti, personale di polizia giudiziaria in forza alla Polizia Locale di Sassuolo è riuscita a fermare un cittadino nordafricano, B.O., di anni 33, pregiudicato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, irregolare e senza fissa dimora trovato in possesso di sostanze stupefacenti riconducibili a cocaina ed hashish.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito agli agenti di sequestrare, mettendo il tutto a disposizione dell’autorità giudiziaria, circa 110 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 1 grammo di sostanza stupefacente tipo cocaina infine circa 190 euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà ed indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.