Spara al gatto della vicina, pensionato denunciato a Castelvetro

Guai per un pensionato 73enne residente a Castelvetro, che la settimana scorsa, il 28 gennaio, è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di tentato maltrattamento di animali. La segnalazione è arrivata da una vicina di casa, parte in causa della vicenda, dal momento che l'anziano avrebbe più volte sparato all'indirizzo del suo gatto.

A monte vi sarebbero banali dissidi e liti di vicinato, cui però il 73enne avrebbe reagito imbracciando la sua carabina ad aria compressa e sparando i pallini verso il gatto, senza però riuscire a colpirlo. Oltre alla denuncia penale, i carabinieri hanno fatto richiesta del divieto di detenzione di armi.