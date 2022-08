Spilamberto. pattuglie appiedate dei Carabinieri vigilano sulla vita cittadina

La Compagnia Carabinieri di Modena, nelle ultime settimane, ha eseguito una serie di servizi di pattuglia appiedata nel Comune di Spilamberto.

L’attività di presidio che è stata eseguita, si è concentrata nel centro storico cittadino e nelle zone periferiche, soprattutto nei parchi, nelle fasce orarie serali/notturne.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità per i cittadini e di disincentivare qualunque tentativo di reato, costituendo un rassicurante cordone di protezione per chi vuole passeggiare in sicurezza e godersi la vita cittadina.

A Maranello invece continuano i controlli antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo. Dopo i due segnalati alla Prefettura di Modena quali assuntori di stupefacenti ad opera dei Carabinieri della Tenenza di Vignola, nella giornata di ieri i Carabinieri di Maranello hanno elevato la medesima segnalazione amministrativa nei confronti di un giovane, cl.1996, trovato in possesso di 1 gr di marijuana.