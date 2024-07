Sporco e irregolarità in una Pescheria di Modena: sanzione di 1.000 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno recentemente condotto un'ispezione igienico-sanitaria presso una pescheria situata a Modena. L'operazione, mirata a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, ha portato alla luce diverse carenze significative.

Dettagli dell'Ispezione

Durante il controllo, gli agenti del N.A.S. hanno riscontrato le seguenti irregolarità:

Sporcizia pregressa e diffusa : I locali della pescheria presentavano condizioni igieniche non conformi, con sporcizia accumulata nel tempo.

: I locali della pescheria presentavano condizioni igieniche non conformi, con sporcizia accumulata nel tempo. Contenitori non idonei per lo smaltimento dei rifiuti organici : L'attività utilizzava contenitori non adatti per la gestione dei rifiuti organici, compromettendo le norme di smaltimento corretto.

: L'attività utilizzava contenitori non adatti per la gestione dei rifiuti organici, compromettendo le norme di smaltimento corretto. Non conformità del sistema antintrusione di insetti e volatili : La dispensa del locale era dotata di una zanzariera non conforme, incapace di impedire l'intrusione di insetti e volatili.

: La dispensa del locale era dotata di una zanzariera non conforme, incapace di impedire l'intrusione di insetti e volatili. Abbigliamento non idoneo del personale: Il personale addetto non indossava abbigliamento conforme alle normative igienico-sanitarie richieste per la manipolazione degli alimenti.

Sanzione Comminata

In seguito alle criticità riscontrate, al legale responsabile della pescheria è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Questa misura è stata adottata per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per tutelare la salute dei consumatori.