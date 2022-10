Spray al peperoncino in classe, questa volta è successo a Carpi

Sabato mattina burrascoso presso l'Istituto "Meucci" di Carpi. Questa mattina, infatti, in una classe è stato spruzzato il contenuto di una bomboletta di spray urticante, costringendo alcuni studenti e una operatrice scolastica ad una analisi da parte dei sanitari.

Secondo quanto ricostruito, la bomboletta era in possesso di una studentessa, la quale la teneva nello zaino. L'oggetto sarebbe accidentalmente caduto a terra e un compagni di classe l'avrebbe recuperato, giocandoci in modo troppo "leggero" e finendo per nebulizzare il contenuto nell'aula.

Una mezza dozzina di studenti è entrato in contatto co la "nube" urticante, al pari di una operatrice scolastica che è entrata in classe per aprire la finestra e areare il locale.

Sul posto è intervenuta per sicurezza un'ambulanza del 118, ma i sanitari hanno appurato che nessuno dei presenti aveva riportato conseguenze e non è stato perciò neppure necessario un accompagnamento al Pronto Soccorso.