Spray al peperoncino nelle Medie Paoli: intervento del Pronto Soccorso per 5 studenti

Ieri, 17 maggio, un episodio preoccupante ha coinvolto le Medie Paoli di Modena. Qualcuno infatti avrebbe spruzzato spray al peperoncino nel bagno della scuola, causando sintomi di irritazione a cinque studenti.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'intervento del pronto soccorso, giunto prontamente sul luogo, si è reso necessario per gestire le conseguenze dell'inalazione della sostanza urticante. In particolare sembrerebbe che due giovanissime avrebbero riportato fastidi significativi, ma fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi. Il personale sanitario ha provveduto a calmare gli studenti colpiti e a fornire loro le cure necessarie per alleviare i sintomi di irritazione.

L'incidente ha sollevato molte preoccupazioni tra il personale scolastico e i genitori degli studenti. La scuola ha avviato un'indagine interna per identificare il responsabile dell'atto e per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.