Perseguita la sua ex dopo la fine della storia, arrestato dopo aver dato fuoco all'auto

Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip nei confronti di un uomo di 32 anni, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori aggravati ed incendio doloso.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito di una indagine condotta dai militarti a seguito della querela sporta da una donna, che ha denunciato ripetute violenze, minacce e atti persecutori nei propri confronti, che si protraevano sin dall'ottobre del 2023 a seguito della fine della relazione con il 32enne. L'uomo, non accettando di interrompere il rapporto, avrebbe iniziato a tempestare la donna con numerose telefonate e messaggi in orari serali e notturni, per controllare in modo ossessivo le frequentazioni, gli spostamenti e la tutta vita privata. I contatti a distanza culminavano spesso con pesanti ingiurie.

La donna si è vista costretta quindi a cambiare le proprie abitudini di vita, nella vana speranza di troncare ogni rapporto. Ma il 32enne non ha mollato. Le condotte persecutorie sono culminate nell'incendio dell'autovettura della donna: l'auto è stata data alle fiamme nel cortile di casa lo scorso 8 giugno e i militari hanno raccolto indizzi a carico dell'ex fidanzato.

Con l'ordinanza cautelare il Giudice ha disposto che l'indagato non si allontani mai da casa senza autorizzazione, imponendogli inoltre di non comunicare con qualsivoglia mezzo con persone diverse da quelle conviventi o che ]o assistono.