Non approva il matrimonio "occidentale" della nipote, a processo per stalking

Finisce davanti al giudice il caso di un 33enne marocchino residente a Castelfranco Emilia, accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti della nipote. Atteggiamenti che sarebbero scaturiti da una contrarietà dello zio verso le scelte di vita della nipote, che ha deciso di sposare un uomo italiano e di costruire con lui una famiglia, adottando comportamenti che il nordafricano avrebbe ritenuto "troppo occidentali" e non in linea con la dimensione della donna nella sua cultura di origine.

Ieri in Tribunale a Modena si è svolta l'udienza del processo che vede il 33enne alla sbarra, nel corso della quale sono state sentite le persone offese: la nipote e il marito, che anni fa si sono sposati e hanno avuto due bambini. I fatti sarebbero avvenuti a Castelfranco Emilia, dove la coppia si era trasferita dopo il matrimonio e dove risiedono anche alcuni famigliari della ragazza, tra cui appunto lo zio.

La donna ha riferito dei comportamenti assillanti e violenti dell'uomo, che l'avrebbe anche picchiata con schiaffi e pugni, con l'obiettivo di farla rinunciare agli indumenti occidentali che la ragazza utilizza. Il magrebino non avrebbe mai nascosto l'avversione per il marito di lei e anche per i due bambini frutto di un matrimonio che riteneva "sbagliato". La coppia sarebbe stata pedinata in strada, quasi investita in auto e minacciata anche con l'uso di un coltello.

I fatti risalgono agli anni passati, tra il 2020 e il 2021. Nella prossima udienza sarà ulteriormente approfondito il caso e si potrebbe giungere alla sentenza.