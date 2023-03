Stalla in fiamme in Appennino, nel rogo muoiono 26 vitelli

Nella notte scorsa le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pavullo sono state impegnate su un grave incendio che ha interessato un'azienda agricola di Monzone. Le fiamme hanno coinvolto una stalla, che è stata seriamente danneggiata dal rogo.

Purtroppo non è stato possibile salvare gli animali all'interno: 26 vitelli hanno perso la vita. I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio ed evitato che le fiamme si espandessero anche agli altri edifici attigui.

L?intervento, iniziato alle ore 4 del mattino, è proseguito fino alle 8 circa, mentre sono in corso le indagini per approfondire le cause dell'incendio. Sul posto i carabinieri.