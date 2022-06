Tagliati gli allacciamenti abusivi alla rete elettrica nell'area nomadi di Mirandola

Le Forze dell’Ordine sono intervenute oggi pomeriggio - martedì 14 Giugno - presso la microarea che ospita i nomadi in via Statlae Nord, dando seguito al provvedimento emanato dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco finalizzato alla sospensione della fornitura di energia elettrica, che si concretizzava con allacciamenti abusivi alla rete pubblica.

“Il provvedimento – spiega l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi, presente oggi pomeriggio presso l’area - si è reso necessario causa le gravi condizioni di insicurezza - certificate dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco avvenuto lo scorso 31 Maggio - venutesi a creare e che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione mettendo in pericolo prima di tutto i residenti di quello che ormai si è trasformato in un piccolo ed insicuro “ghetto”.”

“Convenendo sullo stato di forte precarietà in cui versa l’area dal punto di vista igienico sanitario e non da ultimo da quello della sicurezza, precarietà emersa per altro nei giorni scorsi dopo i controlli effettuati anche dalle forze dell’ordine, oggi pomeriggio, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale di Mirandola, Tecnici Enel e personale dei Servizi sociali del Comune sono intervenuti al fine di dare inizio ad una necessaria e non prorogabile opera di recupero della sicurezza.”

“In primo luogo si è provveduto alla sospensione della corrente elettrica, successivamente - trovando una disponibilità di massima ad evacuare l'area da parte dei nuclei con casi di precario stato di salute - si è provveduto ad iniziare la pratica di ricollocamento dei residenti in concerto con gli operatori dei Servizi sociali.”