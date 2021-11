Nabil Dhahri, la fine della relazione con Elisa e una famiglia spazzata via

In attesa che le autorità sciolgano il riserbo su alcuni elementi essenziali di quanto accaduto ieri pomeriggio in via Manin a Sassuolo, dove un uomo ha sterminato la famiglia, si cerca di ricostruire il vissuto dei due ex compagni e della loro giovane famiglia, appena segnata da una nuova separazione.

Nabil Dhahri, 38 anni, ha infatti ucciso la ex convivente, Elisa Mulas, 43, i due loro figli e la madre di lei, e infine si è tolto la vita. Tutto è successo probabilmente fra le 15 e le 16. Il personale scolastico dell'istituto frequentato dalla figlia 11enne della Mulas si è allarmato quando nessuno è andata a prenderla a scuola. Nessuno rispondeva al telefono. Così alcuni familiari si sono allarmati, andando in via Manin a cercare di capire cosa fosse successo. Poco dopo la drammatica scoperta. La certezza è non ci sono problemi di natura economica alla base del gesto.

Il tunisino che è ritenuto l'autore della strage era ben integrato, viveva da tempo a Sassuolo e lavorava in un supermercato della zona. La madre dei suoi figli era invece impiegata come donna delle pulizia in città. Per lei una passata relazione conclusa con una separazione e una figlia più grande, appunto quella 11enne scampata al massacro.

Ci sarebbe solo una dinamica plausibile: l'uomo, con un coltello, si sarebbe avventato sui suoi familiari. Le indagini sono solo all'inizio. Fino a notte la la polizia scientifica ha lavorato dentro la casa di via Manin, in un quartiere residenziale a poca distanza dal centro storico, cercando indizi e tracce.

Nabil Dhahri ed Elisa Mulas non stavano più insieme da almeno un mese, a quanto si apprende dai conoscenti della famiglia. Dhahri è stato per un periodo in Tunisia, partendo senza dare spiegazioni, ma una volta tornato era solito andare a vedere i bambini anche lì, nella casa del massacro dove Elisa era tornata a vivere con la madre.

L'uomo era arrivato al punto di minacciare la ex compagna di morte, come testimonierebbe una registrazione fatta nei giorni scorsi da Elisa. Questa circostanza è confermata da una vicina di casa: "Non ha accettato la fine della relazione, Elisa mi ha detto che era finita con Nabil qualche giorno fa".