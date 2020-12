Pavullo, suicida l'uomo accusato dei maltrattamenti e dell'omicidio della moglie

Tragedia nella tragedia. Si è tolto la vita nelle scorse ore Davide Di Donna, il 50enne di Pavullo finito in manette a metà ottobre perchè accusato dell'omicidio della moglie Alessandra Perini. Il corpo è stato ritrovato in tarda mattinata nell'abitazione di famiglia teatro dei fatti di ottobre, in via Guarini a Sant'Antonio di Pavullo.

Di Donna era stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, in quanto ritenuto colpevole delle percosse che avrebbero poi causato alla moglie una emorragia interna, che aveva portato alla morte a diverse ore di distanza dai fatti. A inizio novembre il 50enne era stato scarcerato e confinato ai domiciliari nella parte superiore dell'abitazione, posta sotto sequestro per le indagini condotte dai Carabinieri.

Questa mattina il drammatico epilogo di una vicenda davvero angosciante, che di fatto chiude anche la parte giudiziaria.