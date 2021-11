Sventato furto in abitazione a Saliceto Panaro: ladri fuggono lungo la ferrovia

Poco prima della mezzanotte una banda di ladri è entrata in azione in zona Saliceto Panaro, dalle parti di strada Casette, all'interno di un'abitazione privata.

Secondo quanto riportano i vicini, in tarda serata è scattato l'allarme della villetta e subito una pattuglia della municipale, che probabilmente transitava in zona, si è precipitata sul posto. Stando a quanto riferito i ladri fortunatamente non sarebbero riusciti ad entrare in casa ma solamente nel giardino dell'abitazione e alla vista delle Forze dell'Ordine si sarebbero dati alla fuga lungo la ferrovia abbandonando a bordo strada il mezzo con cui erano arrivati, un furgoncino Fiat bianco che parrebbe essere stato rubato e carico di taniche di benzina.

I ladri secondo quanto riportato gli abitanti della zona sarebbero due individui e forse era presente anche un terzo componente che fungeva da palo.