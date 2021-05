Sventato furto all'isola ecologica. Due malviventi stavano asportando elettrodomestici

Stavano tentando di rubare elettrodomestici dall'isola ecologica quando i Carabinieri, insospettiti, li hanno fermati.

E' avvenuto nella notte di ieri intorno alle 1.00. I Carabinieri della stazione di Maranello, durante il pattugliamento notturno, hanno notato un furgone fermo nei pressi dell’isola ecologica attrezzata.

Insospettiti dal quel movimento i Carabinieri hanno qundi proceduto al controllo che ha permesso di fermare due cittadini marocchini, un 52 enne e un quarantenne.

I due dopo aver reciso la rete metallica di protezione dell'isola ecologica, si erano introdotti nella struttura e stavano asportando elettrodomestici e materiale di vario genere per un importo stimato di circa 1500 €, collocandoli sul furgone. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti alla Direttissima dove gli arresti sono stati convalidati. Uno dei due e’ stato sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla p.g.