Maxi furto di gasolio in una ditta di Fiorano sventato dai Carabinieri

Questa notte intorno alle ore 3.00 i Carabinieri della stazione di Fiorano Modenese sono riusciti a sventare un furto che avrebbe arrecato certamente un danno significativo ad un'anzienda del comprensorio. La pattulgia ha infatti notato due persone a volto coperto in via della Chimica: i due sospetti si sono dati alla fuga non appena si sono accorti della presenza dei militari.

Nonostante l’inseguimento a piedi da parte degli uomini dell'Arma, i due malfattori sono riusciti a dileguarsi.

Nel fare un sopralluogo nella zona, i carabinieri hanno ricostruito il motivo della fuga: i due avevano infatti caricato su un camion ben 5.000 litri di gasolio, prelevati dalla cisterna all'interno di un'azienda. Lo stesso camion è risultato rubato qualche giorno fa a Mantova e vi erano state apposte due targhe anch’esse oggetto di furto nella provincia lombarda. Il carburante è stato restituito al titolare della ditta.