Usa il bancomat della madre e svuota il conto, 45enne denunciato

La Polizia del Commissariato di Carpi ha indagato in queste settimane sul caso denunciato da una donna residente in città, alla quale l’istituto bancario aveva comunicato che il conto corrente a lei intestato era scoperto. La donna incredula, non capacitandosi di quanto riferitole e certa di non aver lei stessa “prosciugato” i propri risparmi né di aver dato in uso la propria carta di credito, si era rivolta agli agenti per trovare il responsabile.

Dopo un’attenta attività di indagine, effettuata attraverso lo studio delle immagini del sistema di video sorveglianza della banca nei giorni in cui risultavano i prelievi presso il bancomat della filiale effettuati nell’arco di due anni, gli investigatori hanno individuato l’autore, che non era altro che il figlio della vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il figlio, un uomo di 45 anni incensurato, è quindi stato denunciato a piede libero per il reato di indebito utilizzo di carta di credito.