Tamponamento tra auto in corsia di sorpasso: lunghe code in A1

Poco prima delle 17:00 di oggi, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A1, in direzione sud, al chilometro 162.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sembrerebbe essere stato causato da un tamponamento che ha coinvolto almeno tre automobili sulla corsia di sorpasso.

Non appena ricevuta la segnalazione, due ambulanze del 118 si sono recate immediatamente sul posto per prestare soccorso agli eventuali feriti. I sanitari stanno attualmente valutando le condizioni dei coinvolti e fornendo le prime cure necessarie. Non sono ancora state rese note le condizioni precise delle persone coinvolte né il numero esatto di feriti .

Sul posto anche la Polizia Stradale per tutti gli accertamenti del caso.

Traffico e Disagi

L'incidente ha causato alcuni disagi al traffico, con rallentamenti e code che si sono rapidamente formate in direzione sud. Al momento si prosegue su due delle 4 corsie. In particolare si registra una coda di 2 km tra Modena sud e Modena Nord