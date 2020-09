Nubifragio sulla città, allagamenti e viabilità bloccata

L'ennesimo temporale ha messo in crisi la città di Modena a causa della notevole quantità d'acqua che si è riversata sulle strade in pochi minuti, unita al forte vento. Si sono verificati allagamenti in molti punti della città e della fascia pedemontana, la più colpita dalla perturbazione.

La stessa Autostrada del sole ha subito una paralisi di almeno mezz'ora per l'intensità della pioggia che di fatto bloccava i veicoli e meglio non è andato alla viabilità ordinaria. Gravi disagi su strada Bellaria e via Vignolese, con la caduta di alberi e rami che hanno fermato il traffico.

Problemi simili, ma amplificati dall'allagamento della sede stradale anche in via Giardini a Baggiovara e sulla Modena-Sassuolo.

Una decina al momento gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. Allagati e chiusi alcuni sottopassi, occorre prestare massima attenzione.