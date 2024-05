Nubifragio nel vignolese, strade allagate e diversi danni. Esondato un torrente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

II maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Modena a partire dal pomeriggio di oggi ha colpito con particolare violenza in particolare l'area delle Terre di Castelli. Nella zona tra Vignola, Marano e Savignano, in particolare, un vero e proprio nubifragio ha causato allagamenti e danni in diverse aree. Stade invase dall'acqua hanno causato rallentamenti alla circolazione e messo in difficoltò i veicoli, ma i vedi danni di registrano nelel abitazione i cui ambienti seminterraiti si sono allagati,

Sa segnalare in particolare l'esondazione del rio d'Orzo, corso d'acqua sulle colline di Savignano.

E' stata chiusa la strada provinciale 37 nel territorio di Savignano sul Panaro al confine con il territorio della Provincia di Bologna a causa della situazione di maltempo che sta investendo il territorio provinciale, che ha causato la tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. La strada resterà chiusa tutta la notte, in via precauzionale.

Disagi anche sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, nel territorio di Vignola e Marano sul Panaro.

Sono circa 40 le richieste di intervento arrivate ai Vigili del Fuoco, che stanno lavorando al con sette squadre da Vignola, Modena, Sassuolo e i volontari di Fanano, Frassinoro, Mirandola e Finale Emilia. Sono attive anche le forze dell'ordine, la polizia locale e i tecnici degli enti locali coinvolti.