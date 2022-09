Violento temporale su Vignola, crollati diversi rami e alberi

Intorno alle 14 il fronte di maltempo che sta attraversando la provincia e la regione ha rovesciato tutta la sua forza sulla città di Vignola. Un temporale durato poco tempo, ma con raffiche di vento molto forti e una grande quantità di pioggia caduta al suolo in pochi minuti. Qua e là si sono visti anche chicchi di grandine, fortunatamente di piccole dimensioni.

Il temporale ha colto molti di sorpresa e causato diversi danni in città, con in particolare il crollo di piante e rami. Si registrano anche allagamenti, ma nessuna situazione critica al momento.

Paura nelle zone delle scuole medie "Muratori" in via Resistenza, dove due grossi rami si sono staccati dagli alberi del giardino scolastico. Il tutto è accaduto proprio durante l'uscita degli alunni dall'istituto, creando caos nella zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I tecnici comunali sono sul posto, così come i Vigili del Fuoco, che stanno seguendo alcune situazioni nel territorio comunale. Il maltempo ha causato anche la caduta di un altro albero nel parcheggio di fronte alla sede del Distretto sanitario in via Libertà. Colpite due auto parcheggiate, ma per fortuna non ci sono stati feriti neppure in questo caso.

Una decina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco prevalentemente per alberi abbattuti. Episodio grava anche a Savignano dove, in via Claudia, un grosso albero divelto ha colpito un fabbricato commerciale.