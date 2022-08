Temporale sulla città, danni per il vento e diverse aree allagate

Alle ore 17, atteso e puntuale, un nubifragio si è abbattuto su buona parte della fascia pedemontana e della prima pianura modenese. Un fronte imponente di nubi - del tip cosiddetto shelf cloud - ha rapidamente oscurato il cielo e per una ventina di minuti un fortissimo vento ha spazzato l'aria, con una considerevole quantità di pioggia che è riversata a terra con forza in un breve lasso di tempo.

Come purtroppo avviene ormai ad ogni temporale estivo, anche la perturbazione di oggi ha portato una scia di danni. Dalle colline il temporale si è mosso in direzione nord-est, investendo Modena e poi spostandosi nella bassa, verso il ferrarese. In alcune aree è caduta anche la grandine, ma con chicchi di piccole dimensioni che al momento non risultano aver creato danni.

Danni invece li ha fatti il vento, facendo precipitare a terra rami, recinzioni e arredi. Si segnalano anche danni ad alcuni edifici, in particolare nella periferia sud di Modena e nell'area di Modena Est.

Ma i disagi maggiori al momento sono creati dagli allagamenti, con ripercussioni sulla circolazione. Il temporale ha momentaneamente paralizzato il traffico in tutto il nodo stradale e autostradale di Modena.

Allagamenti hanno riguardato in particolare sottopassi e strade, oltre che ad alcuni cortili privati. Criticità nella percorrenza della Tangenziale, in particolare nella zona est della città, in via Vignolese, via Nonantolana, via Divisione Acqui, via Respighi e via Emilia Est. Il sottopasso del Gigetto in via Divisione Acqui è stato chiuso al transito con un'auto rimasta in panne. Si segnalano anche diversi incidenti stradali, ma nessuno di grave entità.

Danni ingenti nella frazione di San Damaso, dove molte squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dopo che il vento ha scoperchiato tetti e coperture. ++ seguiranno aggiornamenti ++