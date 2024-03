Tenta di rapinare un connazionale e lo ferisce con un coccio di vetro. In carcere un 25 enne

Il 16 marzo scorso, i Carabinieri di Modena sono intervenuti al parco XXII Aprile in seguito alla segnalazione di un cittadino nigeriano al 112, il quale aveva riferito di essere stato vittima di una rapina e di un'aggressione da parte di un connazionale, che successivamente si sarebbe dato alla fuga.

La vittima, gravemente ferita al collo e alla nuca con un coccio di bottiglia rotto, è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza al Policlinico di Modena, dove è stata ricoverata inizialmente nel reparto di Terapia Intensiva.

L'aggressione si sarebbe verificata dopo che il 25enne aggressore aveva richiesto denaro alla vittima, la quale, dopo aver rifiutato, sarebbe comunque stata brutalmente derubata della sua bicicletta con violenza.

Il 25enne, identificato e arrestato durante la notte in un condominio di via Crispi, è stato successivamente trasferito alla casa circondariale di Modena, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'interrogatorio di garanzia dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.