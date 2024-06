Tenta un furto in un negozio ma viene sorpresa dagli addetti alla sicurezza.Arrestata 41enne

Nel pomeriggio di oggi, una donna 41 enne di origini ucraine, in Italia senza fissa dimora, è stata tratta in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi.

Secondo quanto ricostruito i militari sono intervenuti su richiesta del gestore poiché la donna, che si era impossessata di capi di abbigliamento per un valore di circa 500 euro, era stata sorpresa nel suo intento dagli addetti alla vendita e aveva cercato di scappare ma, fermata da due dipendenti, aveva reagito con violenza nei loro confronti per guadagnare l'uscita dei locali e darsi alla fuga.

La donna è stata così dichiarata in stato di arresto per tentata rapina impropria, mentre la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. L'interessata verrà giudicata con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena