Modena, sventato un furto in Centro Storico grazie ad una segnalazione

Erano circa le 22 di ieri sera quando una volante della Polizia è intervenuta presso un'abitazione di una traversa di Via Emilia Centro in seguito alla segnalazione di un cittadino.

Questi, notando due persone incappucciate intente a forzare il cancello del cortile di un condominio, aveva immediatamente avvertito il 113. I due, ignari della chiamata, oltre ad essere nel frattempo riusciti ad aprire il cancello, avevano forzato con successo anche la porta del condominio. Una volta dentro però, l'improvvisa accensione della luce li aveva indotti alla fuga: peccato che all'uscita, ad aspettarli, ci fossero gli agenti.

I due uomini, in seguito identificati come un 52enne ed un 45enne di origine georgiana senza fissa dimora, uno dei due con alle spalle una condanna per furto in abitazione e altri precedenti penali, sono stati trovati in possesso di un coltello, una torcia, un mazzo di chiavi contenente un passpartotut, nonchè con le mani coperte da guanti. Sono quindi stati accompagnati in Questura, ed attendono di essere processati per direttissima.

Anche le biciclette a bordo delle quali viaggiavano sono state sequestrate, poichè una di esse riportava segni di forzatura. Gli agenti sono ora al lavoro per verificare che questi mezzi non siano di provenienza illecita.