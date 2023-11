Tentato furto in un negozio, denunciato un 19enne straniero

Mercoledì pomeriggio la Polizia del Commissariato di Mirandola è stata chiamata ad intervenire a seguito di un tentativo di furto presso un esercizio pubblico. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno constatato che la porta di ingresso del negozio era stata forzata e hanno visionato le telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il locale. Dalle immagini è stato possibile appurare che due giovani avevano tentato di forzare la porta, per poi darsi alla fuga senza portare a termine il colpo.

Le immediate ricerche hanno permesso ai poliziotti individuare e di fermare un ragazzo, corrispondente a uno dei due giovani ripresi dalle telecamere. Il giovane, un 19enne tunisino, è stato denunciato a piede libero per tentato furto in concorso. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.