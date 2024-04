Tentato omicidio: ancora un accoltellamento a Castelnuovo, ferito un 42enne

Ennesimo fatto di sangue Castelnuovo a quasi 24 ore di distanza dall'omicidio di via casette Zanasi di venerdì 26 aprile. L'episodio questa volta è avvenuto nella tarda serata del 27 aprile 2024, all’interno del parco “Giovane Holden” di Castelnuovo Rangone.

Erano circa le 22.00 e le 23.00 di sera quando, al culmine di un acceso diverbio, sorto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, tra due cittadini dello Sri Lanka, dimoranti in provincia di Modena, un di loro, un uomo di 42 anni, JAY le sue iniziali, sarebbe stato gravemente feritocolpito da più fendenti di coltello al torace.

Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica che lo hanno prontamente trasportato in codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara. Al momento si trova in terapia intensiva e la prognosi è riservata.

Sul luogo dell'aggressione si sono poi portati anche i Carabinieri. L’aggressore, un 45 enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato prontamente bloccato sul posto dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, immediatamente intervenuti su segnalazione di alcuni passanti.

L’uomo recava sulla sua persona vistose tracce ematiche e aveva con sé un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri.

Lo stato di flagranza e il grave quadro indiziario a carico dell’indagato, ha consentito ai Carabinieri – coordinati da questa Procura della Repubblica – di procedere all’arresto dell'uomo per ipotesi di reato di tentato omicidio. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria.