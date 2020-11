Spara in testa alla compagna, arrestato un 47enne a Maranello

"Ho ucciso la mia compagna". Con queste parole choc un uomo si è presentato questa mattina intorno alle 9.30 presso la caserma dei Carabinieri di Maranello, spiegando appunto di aver poco prima sparato alla donna con cui conviveva. Mentre i militari hanno trattenuto il 57enne, di origine campane ma residente in paese, altri colelghi e il 118 sono stato inviati presso l'abitazione della coppia, all'angolo tra via Vespucci e via Veneto.

Qui la donna, una 33enne, è stata trovata stato confusionale, ma ancora viva, con una ferita alla testa. A terra i militari hanno recuperato una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, con il bossolo ritenuto nella camera di cartuccia e altri tre proiettili.

La signora è stata trasportata immediatamente presso l’ospedale di Baggiovara grazie all'intervento dell'ambulanza ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione dell’ogiva: se la caverà in una ventina giorni per la frattura della teca cranica provocatogli dal colpo di arma da fuoco.

L’uomo è stato tratto in arresto per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco ed è stato trasportato presso il carcere di Modena disposizione dell’autorità giudiziaria. Il movente sembrerebbe da ricondurre nella crisi della coppia. Lui questa mattina aveva comprato delle rose per riconquistare la sua compagna. Poi l’epilogo ancora da spiegare, che fortunatamente non si è trasformato nell’evento più tragico.