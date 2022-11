Forti scosse di terremoto nell'Adriatico, trema anche Modena

Questa mattina alle ore 7.07 la terra ha tremato in modo ben distinto in buona parte della provincia modenese. E' stato l'effetto di una forte scossa di terremoto localizzata dall'Ingv nel mar Adriatico, al largo della costa marchigiana, più precisamente di quella pesarese. L'epicentro è stato individuato ad una trentina di chilometri dalla costa, ad una profondità di 8 km.

Dai primi dati si sarebbe trattato di una scossa di MI 5.7, avvertita in modo molto netto nelle Marche, in Abruzzo, in Emilia-Romagna, nel basso Veneto e anche in Toscana. Non si segnalano danni nel territorio modenese.

Alle 7.12 una seconda scossa di MI 4.0 è stata registrata nello stesso punto, poi seguita da numerose altre scosse di magntitudo inferiore a distanza di pochi minuti l'una dall'altra.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Nessun treno è fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

La scossa più forte di magnitudo 5.7

La scossa di maggiore entità è stata la prima, ha raggiunto magnitudo 5,7, l'epicentro anche in quel caso in mare, tanto che secondo i dati dell'Ingv nessun Comune si trovava nel raggio di 20 km dal punto di origine del sisma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti:

31 Km a NE di Fano (60888 abitanti)

35 Km a E di Pesaro (94582 abitanti)

47 Km a NW di Ancona (100861 abitanti)

61 Km a E di Rimini (147750 abitanti)

87 Km a E di Cesena (96758 abitanti)