Proseguno le scosse sismiche, magnitudo 3.6 in Appennino

Prosegue l'attività sismica in Emilia, in particolare nel territorio reggiano, dove scosse lievi si susseguono a partire dal 9 febbraio, quando due terremoti di intensità considrevole avevano messo paura in buona parte della pianura. Oggi alle 20.47 si è verificata una scossa il cui epicento è stato localizzato sull'appennino reggiano, nel territorio di Carpineti. Una magnitudo Ml 3.6, con ipocentro a notevole profondità (26 km). Il sisma è stato avvertito nei territori limitrofi all'epicentro, compreso il distretto ceramico modenese.

Nel corso della giornata si è registrata una scossa nella zona di Correggio di Ml 2.5 alle 17.12, una di Ml 2.2 a Rubiera alle 6.19. Ieri altre tre scosse di Ml 2.4 sempre nella bassa reggiana.