VIDEO | Dieci anni fa il terremoto in Emilia, ecco a che punto siamo

Oggi il Governatore della regione Stefano Bonaccini ha fatto il punto sulla ricostruzione seguita al terremoto che nel 2012 ha flagellato Modena e l'Emilia, in occasione del decennale della tragica ricorrenza. Così nel corso di una conferenza stampa in Regione, nella quale sono intervenuti sul tema anche il sottosegretario in Regione Davide Baruffi e al direttore dell’Agenzia regionale per Ricostruzione-Sisma 2012, Enrico Cocchi.