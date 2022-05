Boato e lieve scossa di terremoto nella notte, epicentro a Finale Emilia

Nel cuore della notte, precisamente all'1.51 di oggi, è stata registrata e avvertita una lieve scossa di terremoto nella Bassa modenese. L'epicentro è stato individuato dai sismografi dell'Ingv nelle campagne di Finale Emilia - nella zona della discarica a nord del centro abitato - mentre la profondità dell'evento è stata localizzata a 6 km.

La scossa, di lieve entità, è stata preceduta da un boato, avvertito chiaramente da parte della popolazione. Inevitabilmente in alcuni il rumore proveniente dal suolo ha risvegliato ricordi angosciosi, specie in un momento simbolicamente denso di significato come la ricorrenza del decennale del sisma emiliano. Ovviamente non vi sono stati danni.