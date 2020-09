Terremoto a Mirandola, scossa di MI 2.4 ben avvertita nella Bassa

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è so è verificato questa mattina alle ore 7.05. La scossa è stata localizzata ad una profondità relativamente superficiale, 4 km, ed è per questo stata avvertita in modo molto chiaro dalla popolazione, anche per via del boato che lo ha accompagnato.

L'epicentro è stato individuato dai sismografi dell'INGV a nord di Mirandola, circa 2 km distante dal centro abitato.

Preoccupazione fra i cittadini della Bassa, ma non si segnalano danni alle strutture.