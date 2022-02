Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 con epicentro nella bassa reggiana

La terra ha tremato in modo chiaramente avvertibile a Modena e in buona parte della pianura. E' accaduto alle 19.55. Secondo le rilevazioni dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato nella bassa reggiana, fra i comuni di Correggio e Bagnolo.

Si è trattato di un terremoto di magnitudo Ml 4.0, ad una profondità di 7 km. Una scossa violenta ma breve nella durata.

Al momento non si registrano danni a cose o a persone, stando a quanto appena comunicato dalla Regione. Sono comunque in corso, in questi minuti, le verifiche da parte della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. E’ stato intanto attivato il sistema di Protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Certamente l'episodio ha risvegliato sensazioni molto forti nella popolazione, in particolare in quella della Bassa, dove l ascossa è stata avvertita con maggiore intensità che nel capoluogo. Carpi e Campogalliano i due comuni modenesi più prossimi all'epicentro, in cui la scossa è avvertita in modo più deciso.