Indagini sul pestaggio di piazza Matteotti, i Carabinieri cercano testimoni

In merito all’aggressione verificatasi qualche giorno fa in Piazza Matteotti, in danno di un giovane, i Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni stanno procedendo a ritmo serrato negli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti e all’identificazione degli autori.

Come si ricorderà, nella tarda serata del 5 luglio un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio. Si trovava in Piazza Matteotti con la fidanzata, quando ha visto un gruppo di ragazzini che tentava di rubare la sua bicicletta parcheggiata ad una decina di metri di distanza. Ha intimato loro di allontanarsi, facendo presente che il mezzo fosse suo, e loro hanno reagito scagliandosi contro di lui. Prima una testata per metterlo al tappeto, poi i calci e i pugni che gli hanno provocato un trauma cranico, un trauma toracico e una probabilmente anche una lussazione mandibolare.

L'Arma, oltre ad aver presidiato il luogo nelle sere successive ai fatti, sta ora ricostruendo l'accaduto per assicurare alla giustizia gli aggressori. I Carabinieri fanno quindi appello al senso civico e di responsabilità dei cittadini modenesi e non, presenti quella notte nella piazza, invitando tutti coloro che hanno assistito ai fatti, a contattare i Carabinieri della Stazione di Modena - Viale Tassoni (tel. 059-212400 – pec: tmo28455@pec.carabinieri.it ).