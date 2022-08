Il temporale scoperchia i tetti e abbatte alberi, danni gravi a San Damaso

Da una prima ricognizione dei danni causati dal temporale che nel pomeriggio di oggi si è abbattuto sulla provincia di Modena, emerge come la zona più gravemente colpita sia stata quella di San Damaso di Modena. Nella frazione, infatti, si concentrano i danni più consistenti agli edifici.

Il vento - che in città ha raggiunto raffiche di 105 km/h - ha portato distruzione in un particolare quadrante, quello compreso tra via Colonna, via Zanfrognini e stradello Scartazzetta. Qui alcuni edifici sono stati seriamente danneggiati nelle coperture, con tegole, guaine e materiali isolanti che sono volanti tutt'intorno precipitando poi nei cortili e nelle strade.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma come detto i danni sono molto significativi e i residenti di alcune abitazioni si vedranno costretti ad un intervento di ristrutturazione davvero importante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre. I pompieri hanno svolto sopralluoghi sui tetti e interventi di messa in sicurezza. Al momento le abitazioni risultano quasi tutte agibili, ma sono in corso ulteriori approfondimento.

In tutta la frazione i danni sono stati tangibili. Alberi e rami cauti e persino un camion-vela ribaltato in mezzo a via Vignbolese. Diverse auto sono state danneggiate da oggetti pesanti trascinati dalla furia del vento.