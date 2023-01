Tir si ribalta in A1: chiuse tre corsie in direzione Sud

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante si sarebbe ribaltato in Autostrata A1 poco dopo il casello autostradale di Modena Sud in direzione Sud.

Il tir si sarebbe poi adagiato su un fianco occupando però anche le altre corsie. La Polizia stradale di Modena Nord, intervenuta sul psoto, ha dovuto chiudere la prima, seconda e terzia corsia permettendo così agli altri automobilisti di transitare solo su una parte della carreggiata. Non si registrerebbero feriti.

A causa dell'incidente si sono verificate code e disagi fino al primo pomeriggio così come riporato anche sui canali social della viabilità