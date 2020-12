Giovane rinchiuso in una cantina e torturato per ore a Carpi

Due notti or sono un condominio di Carpi è stato teatro di una efferata aggressione, che ha portato al sequestro di un giovane originario dell'Est Europa. Lo straniero sarebbe stato infatti bloccato da tre persone e portato a forza in una cantina, dove sarebbe poi stato rinchiuso e sottoposto a sevizie fisiche per alcune ore.

La stessa vittima sarebbe poi riuscita a liberarsi e a fuggire, trovando soccorso in strada. Per accertare i fatti sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi, che hanno condotto un'indagine rapidissima, arrivando all'individuazione dei colpevoli. I dettagli di quanto accaduto saranno resi noti solo nelle prossime ore. Seguirano aggiornamenti