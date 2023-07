Tragedia nella notte a Castelfranco, 18enne investito da un treno

Il cadavere di un giovane di 18 anni è stato rinvenuto intorno alle 2:30 di notte sui binari della ferrovia nei pressi di Castelfranco Emilia.

Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto. Sul posto dopo la segnalazione si sono subito portati gli agenti delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire la dinamica. Al momento non si escluderebbe nessuna pista.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa fino alle ore 5:00 di questa mattina per consentire di effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento la circolazione è tornata regolare lunga la tratta interessata