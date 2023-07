Tragedia a Novi di Modena: bambino di 2 anni annega nella piscina di casa

Tragedia domestica a Sant'Antonio Mercadello nella frazione di Novi di Modena nella tarda serata di ieri, dove un bambino di 2 anni ha perso la vita per annegamento.

Intorno alle 21.50 della serata di ieri, lunedì 3 luglio, era stato attivato l'elisoccorso per la segnalazione di un bambino che era finito nella piscina che si trovava all'interno del giardino di una abitazione privata. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, ma ancora in via di verifica da parte delle Forze dell'Ordine, sembrerebbe che, forse per un breve momento di distrazione da parte dei familiari, il bambino di due anni, F.P. le sue iniziali, sia caduto improvvisamente nella piscina, che era stata allestita appena qualche girono fa.

Ad accorgersi di quello che era successo sarebbe stato il padre del bambino che subito ha allertato i soccorsi ma purtroppo per il bambino era troppo tardi. Portato d'urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.