Tragico incidente stradale a Campogalliano: Marco Andreoli perde la vita

Alle ore 23:05, in Via Nuova nel cuore del capoluogo, si è verificato un drammatico scontro che ha visto coinvolti un'automobile e un motorino. Purtroppo, l'incidente si è rivelato fatale per Marco Andreoli, un 4enne residente a Carpi

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, la dinamica dell'incidente rimane ancora poco chiara. La collisione ha avuto esiti tragici per il motociclista, che ha subito gravi traumi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente sia un'ambulanza sia un'automedica, ma nonostante i tentativi di soccorso, per la vittima non c'è stato nulla da fare. La valutazione sanitaria sul posto ha confermato una patologia traumatica con un indice di gravità pari a 4, indicando la gravità delle ferite riportate.

Le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine approfondita per determinare le cause esatte dell'incidente. La dinamica dello scontro non è ancora stata chiarita del tutto, e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove presenti sulla scena per ricostruire con precisione l'accaduto.